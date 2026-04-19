ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地でのアスレチックス戦に「２番・一塁」で先発出場し、２試合連続となる７号ソロを放った。大砲のバットが再び快音を響かせたのは７回だった。カウント２―２から外角のストライクゾーンのギリギリに逃げていくカーブを捉え、３１度の角度で打ち上がった打球は高々と舞い上がって中堅フェンスを越えた。チームが２回に５点を先制しながらジワジワと追