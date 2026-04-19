ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地でのアスレチックス戦に「２番・一塁」で先発出場し、２試合連続となる７号ソロを放った。

大砲のバットが再び快音を響かせたのは７回だった。カウント２―２から外角のストライクゾーンのギリギリに逃げていくカーブを捉え、３１度の角度で打ち上がった打球は高々と舞い上がって中堅フェンスを越えた。チームが２回に５点を先制しながらジワジワと追い上げられ、１点差まで迫られた中での一発。２戦連続本塁打でリードを２点に広げる価値ある一撃となった。

この日の村上は２打数１安打１打点。さらに３四球を選んで４出塁を果たし、上位打線を担う一人としてしっかりと役割を果たした。ところが、チームは村上の打棒も生かし切れなかった。直後の７回裏から登板した３番手のリージャーが４球でカーツに２ランを浴びてあっさり同点…。延長戦にもつれ込んだ末、１１回にサヨナラ犠飛を許して６―７で敗れた。

村上は打率２割９厘ながら７本塁打、１４打点と中軸として機能している。一方で昨季まで３年連続で１００敗以上を喫しているチームは２１試合を終えて７勝１４敗。今季も１００敗を上回る１０８敗ペースで、村上の奮闘ぶりもかき消さんばかりの勢いで黒星を量産している。

地元メディア「ＣＨＩＣＩＴＹ ＳＰＯＲＴＳ」は「２０２６年のＭＬＢシーズン開幕前、ホワイトソックスが好成績を残すと信じていた人はほとんどいなかった」としながらも「２０２４年から２０２５年にかけて勝ち星を１９勝（４１勝→６０勝）も増やし、少なくともファンは今年も成績が向上することを期待している」と報道。しかし、ふたを空けてみれば４年連続の屈辱を阻止できるかどうかの低迷ぶりで、同メディアは「ホワイトソックスに改善の兆しは見られない」とバッサリだった。