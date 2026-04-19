インスタグラムを更新カーリング女子で3月にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が19日、自身のインスタグラムを更新。担当マネージャーが撮影する写真の秘話を明かすと、ファンから様々な声が上がった。吉田がインスタグラムで公開したのはミラノ・コルティナ五輪中、国内でテレビに出演した際にロコ・ソラーレのアカウントに投稿された写真だった。文面で、「わたしを担当してくれているマネージャーさん、おじさんで（突