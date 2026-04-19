インスタグラムを更新

カーリング女子で3月にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が19日、自身のインスタグラムを更新。担当マネージャーが撮影する写真の秘話を明かすと、ファンから様々な声が上がった。

吉田がインスタグラムで公開したのはミラノ・コルティナ五輪中、国内でテレビに出演した際にロコ・ソラーレのアカウントに投稿された写真だった。

文面で、「わたしを担当してくれているマネージャーさん、おじさんで（突然すごく失礼申し上げます。）」とした上で、マネージャーが撮影する衣装記録写真の構図が「大好き」と告白した。

さらに上から撮られ、マスコットキャラクターのような頭身になるアングルの写真を「おじさん構図」と命名。「今後とも上から構図（通称おじ構図）をお楽しみいただけるよう、撮る方も撮られる方も両者ともに力を合わせてがんばります」とつづると、ファンの間にも笑撃が広がった。

「やっぱり！ 実はおじさんが撮る構図っぽい写真だなぁと感じていました。改めて知った上で拝見すると良い写真です かわいい」

「言われてみれば確かに」

「マネージャーさんの “おじさん構図” 最高ですね！」

「おじ構図、親しい人が撮った写真感が強くていいすね」

「あはは。だから親近感があったのか」

「これからも楽しい おじ構図写真お願いします」

吉田はロコ・ソラーレで2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得。3月末でロコを退団し、4月上旬にはプロリーグ「ロックリーグ」に参戦した。



（THE ANSWER編集部）