Image: Samuel Boivin / Shutterstock.com 今年正式リリースが予定されるAndroid 17のベータ版Beta 4の配信が始まりました。ソッコーで入手した9to5Googleが、最新版Android Canary 2604と照らし合わせ、Android 17で登場するかもしれない新機能「Pixel Glow」を報じています。Pixel Glowとは？Pixel Glowは、端末背面のライトに機能を持たせる仕組み。スマホの画面を伏せた状態で置いていて