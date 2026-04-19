イラン戦争による石油危機は、日本の林業、建築業界にも影響を及ぼしている。石油なしでは、日本の木造住宅建築が成り立たない実態について、前編記事『石油高騰が招いた“第2のウッドショック”到来…！「家が建てられない」建築業界が震える《意外な実態》』に続き、森林ジャーナリスト・田中淳夫氏が詳しく解説する。重要な乾燥工程製材工場に運ばれてからも石油はつきまとう。丸太を角材や板に製材する機械類が、電気を初めと