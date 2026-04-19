ロッテの半生ビスケット「チョコパイ」ブランドは今期（3月期）、過去最高売上を3年連続で更新する見通しで好調に推移している。海外・アイス・チルドを除く「チョコパイ」の2025年4月から26年2月までの累計出荷金額速報値で前年同期比7％増を記録。インテージSRI＋ビスケット市場（2012年2月‐16年1月、17年2月‐26年1月累計販売金額）では14年連続でトップシェアを握る。「チョコパイ」が牽引役となり今年50周年を迎える