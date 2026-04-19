現地４月18日に開催されたプレミアリーグ第33節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、降格圏の18位でロベルト・デ・ゼルビ監督が就任したトッテナムと敵地で対戦。２−２で引き分けた。三笘はベンチスタートとなったものの、ディエゴ・ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、０−１で迎えた45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、以前ブライトンで共に戦った恩師デ・ゼルビの前で今季３点目を奪ってみせた。