「凄すぎて笑いしか出ん」「とんでもない」森保Jエース、敵将として再会した恩師の前で衝撃のゴラッソ！ただ負傷交代…「マジで心配」
現地４月18日に開催されたプレミアリーグ第33節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、降格圏の18位でロベルト・デ・ゼルビ監督が就任したトッテナムと敵地で対戦。２−２で引き分けた。
三笘はベンチスタートとなったものの、ディエゴ・ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、０−１で迎えた45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、以前ブライトンで共に戦った恩師デ・ゼルビの前で今季３点目を奪ってみせた。
ただ、75分に心配なアクシデントが発生。三笘が座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、交代を余儀なくされてしまったのだ。
思わぬ展開となるなか、ブライトンは直後の77分に勝ち越し点を浴びるも、終了間際の90＋５分にジョルジニオ・リュテールが魂の同点弾を挙げ、劇的ドローに持ち込んだ。
トピック満載の大激戦となり、SNSは沸騰。三笘のゴラッソに関しては「とんでもないスーパーボレー」「ゴラッソすぎるんよ」「ガチでエグい」「凄すぎて笑いしか出ん」「ちょっとだけデ・ゼルビ嬉しそう」といった声で溢れている。
そして、状態を気にするファンは「足がつっただけかな？」「怪我がマジで心配」「自力で歩けてるしそこまで酷くないと思うしかない」「どうか軽症でありますように」といった願いを込めている。
次節はわずか中２日で、チェルシーをホームに迎える。北中米ワールドカップでの活躍も期待される森保ジャパンのエースは、ピッチに立つだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさにスーパー！三笘が完璧なボレーでゴラッソ
三笘はベンチスタートとなったものの、ディエゴ・ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、０−１で迎えた45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、以前ブライトンで共に戦った恩師デ・ゼルビの前で今季３点目を奪ってみせた。
思わぬ展開となるなか、ブライトンは直後の77分に勝ち越し点を浴びるも、終了間際の90＋５分にジョルジニオ・リュテールが魂の同点弾を挙げ、劇的ドローに持ち込んだ。
トピック満載の大激戦となり、SNSは沸騰。三笘のゴラッソに関しては「とんでもないスーパーボレー」「ゴラッソすぎるんよ」「ガチでエグい」「凄すぎて笑いしか出ん」「ちょっとだけデ・ゼルビ嬉しそう」といった声で溢れている。
そして、状態を気にするファンは「足がつっただけかな？」「怪我がマジで心配」「自力で歩けてるしそこまで酷くないと思うしかない」「どうか軽症でありますように」といった願いを込めている。
次節はわずか中２日で、チェルシーをホームに迎える。北中米ワールドカップでの活躍も期待される森保ジャパンのエースは、ピッチに立つだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさにスーパー！三笘が完璧なボレーでゴラッソ