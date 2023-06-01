＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞予選ラウンドが終了し、18日からは決勝ラウンドに突入する。ここからはトータル2アンダー・53位タイまでに入った65人がプレー。うち日本勢は6人いる。＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます岩井千怜の新スイング日本勢最上位で週末に進んだのは岩井千怜。初日にトーナメントレコードの「63」をたたき出し首位で滑り出すと、2日