2026年4月18日、北海道札幌市厚別区にある地下鉄東西線ひばりが丘駅の構内で、20代の女性が男に下半身を触られる事件がありました。男は19日午前0時現在、逃走中です。警察によりますと、18日午後6時45分ごろ、被害者の女性から「男に下半身を触られた」と110番通報がありました。女性が改札を抜けて、地上に向かう階段をのぼっている途中、男は女性の背後から近づいて犯行に及び、そのまま地上方向に逃走したということです。警察