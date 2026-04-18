中国軍は、海上自衛隊の護衛艦が17日に台湾海峡を航行したとして映像を公開し、改めて批判しました。この映像は18日に中国軍がSNSで公開した映像です。投稿には、「日本の艦艇がきのう台湾海峡を通過し、その全過程を監視、警戒した」などと書かれています。中国外交部は17日、「日中関係の政治的基盤を著しく損なう」などとして、日本側に強く抗議したことを明らかにしています。また、中国軍の台湾方面を担当する「東部戦区」も