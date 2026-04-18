◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）日本ハムは１８日、西武戦（エスコン）に逆転勝ちし、連敗を３で止めた。先発した伊藤大海投手（２８）は６回に２点を先制されたものの、打線の援護もあり６回８安打２失点で今季２勝目。西武戦は自身５連勝となった。ＷＢＣの影響もあり万全とは言えない開幕だったが、登板を重ねるごとに状態を上げ、流れが悪かったチームに意味ある白星をもたらした。冷静に