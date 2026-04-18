◆パ・リーグ 日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）

日本ハムは１８日、西武戦（エスコン）に逆転勝ちし、連敗を３で止めた。先発した伊藤大海投手（２８）は６回に２点を先制されたものの、打線の援護もあり６回８安打２失点で今季２勝目。西武戦は自身５連勝となった。ＷＢＣの影響もあり万全とは言えない開幕だったが、登板を重ねるごとに状態を上げ、流れが悪かったチームに意味ある白星をもたらした。

冷静に丁寧に、伊藤はコースを突いた。６回、連打で２点を先制されなおも１死一、二塁。外のスライダーでカナリオを遊ゴロ併殺に仕留め、追加点は許さなかった。６回１０３球を投げ、８安打２失点。打線の援護もあり今季２勝目を挙げ「最後に先制点を与えてしまい悔しいですが、守ってくれて、逆転してくれたチームメートに感謝したいです」と語った。

最速は１５０キロ。それでも“出力問題”には、自ら決着をつけていた。「４月の出力ってあんまり変わってない」。ＷＢＣの影響もあり、「本来の出力が出てない」という声は耳に入った。「気になってデータをあさって見てましたけど、大差がない。余計なお世話でしたってことで（笑）」。力まず腕を振り、試合をつくった。

力む必要がないからこそ、バランスを重視した。初回から走者なしでも、ためをつくらずクイックでの投球。「力まないようにというか、バランスとテンポだけ意識して。途中何回か普段のモーションを入れたり、感覚がいいときにそういう風に変えてました」。無四球の打たせて取る投球でリズムをつくり、バックの好守も引き出した。

チームの連敗も３でストップ。自身も白星を１つ先行させた。「決めたいところに、だんだんと決めたい出力でボールが集まってきているので、そこは前向きに捉えていいかなと思います」とうなずいたエース。相手を圧倒するマウンドでの姿は、もうそこまで迫っている。（山口 泰史）