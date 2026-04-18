◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）オリックス・西川龍馬外野手が「３番・左翼」で先発し、第２打席にヘッドスライディングを見せた。２点ビハインドの４回先頭、カウント２―２から上沢の５球目をスイング。中前に抜けようかという当たりは、相手遊撃・川瀬の美技に阻まれた。西川は頭から一塁へ飛び込んだが、判定は間一髪アウト。それでも、試合前時点でカード別最多の２３勝を献上し