◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)巨人の先発・マタ投手が3回裏に1アウト満塁のピンチを招き、同点に追いつかれました。3回表には佐々木俊輔選手が先制ソロを放ち、1点の援護をもらっていたマタ投手。しかし直後の3回裏には、2本のヒットと四球で1アウト満塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えたオスナ選手には4球目のチェンジアップを打ち返され、犠牲フライでランナーが生還。後続を打ち取り最少失点でし