俳優の小手伸也（52）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。同じ歳だけどどうしても敬語を使ってしまう大物俳優を明かした。芸歴について話をする中、小手は「2001年の木村拓哉さんの『HERO』が初ドラマで、自分自身の劇団を旗揚げしたのが98年。で、人様からお金を頂くようなことをし始めたのが、94年とかそんなもの。どこをスタートにするのかっていうのが結構微