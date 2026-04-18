「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）ドジャースが今季２度目の４連勝で貯金を「１１」とし、驚異のシーズン勝率８割到達に王手をかけた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は初回に１４打席ぶりの安打となる右翼線二塁打を放つなど５打数２安打１得点。連続試合出塁記録を「４９」へ伸ばした。試合後、大谷はグラウンドコーチを着込んでハイタッチをかわすためグラウンドに出てきた。寒さから凍えるよう