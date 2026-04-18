「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）

ドジャースが今季２度目の４連勝で貯金を「１１」とし、驚異のシーズン勝率８割到達に王手をかけた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は初回に１４打席ぶりの安打となる右翼線二塁打を放つなど５打数２安打１得点。連続試合出塁記録を「４９」へ伸ばした。

試合後、大谷はグラウンドコーチを着込んでハイタッチをかわすためグラウンドに出てきた。寒さから凍えるように身長１９３センチの身を縮めながら選手たちとタッチ。フリーマンと勝利を喜び合う際には、膝が“くの字”に折り曲がっていた。

この日は試合開始前に大雪がフィールドに積もり、スタッフは除雪作業に追われた。試合開始時の気温は０度。大谷は打席に入る前に何度も手に息を吹きかけていたが、第１打席で菅野に追い込まれながらも右翼線へ二塁打を放ち、スミスの犠飛で先制＆決勝ホームを踏んだ。そして第２打席でも追い込まれた状況で痛烈なライナーで一、二塁間を破り、４試合ぶりのマルチ安打とした。

連続試合出塁記録を「４９」へ伸ばした大谷。九回のベンチでは山本と談笑するシーンもあり、チームは４連勝で貯金を１１とした。