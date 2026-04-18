「障子」や「ふすま」穴が空いたら…張り替え問題がネットで話題和室のある住まいに欠かせない「障子」や「ふすま」。趣がありますが、紙製であるためどうしても破れや汚れなどの劣化が避けられません。いざ張り替えようと思っても、その手間や仕上がりを考えると二の足を踏んでしまう方も多いのではないでしょうか。ネット上では「張り替え問題」に頭を悩ませる人々から、さまざまな実体験に基づいた声が寄せられていました。【