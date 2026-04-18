株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、テレ東にて放送中の乃木坂46出演「東京パソコンクラブ」の番組4周年を記念し、初となるリアルイベントを開催します。4月18日（土）昼12時より、前売りチケットの番組最速先行抽選の受付を開始します。さらに、イベントを彩る番組グッズの発売も決定しました。”オシャレ番長”林瑠奈が全種類監修したTシャツや、ゲーム