株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、テレ東にて放送中の乃木坂46出演「東京パソコンクラブ」の番組4周年を記念し、初となるリアルイベントを開催します。4月18日（土）昼12時より、前売りチケットの番組最速先行抽選の受付を開始します。

さらに、イベントを彩る番組グッズの発売も決定しました。”オシャレ番長”林瑠奈が全種類監修したTシャツや、ゲーム好きの吉田綾乃クリスティーお気に入りのeスポーツ風ユニフォーム、さらに収納に独特のこだわりがある弓木奈於が選んだポーチなど、メンバーのこだわりが詰まったラインナップとなっています。4月20日（月）夕方5時より受注を開始します。普段の乃木坂46グッズとは一味違う！お揃いのユニフォームを身にまとい、メンバーのゲームプレイを会場一体となって応援しましょう！





©テレビ東京コミュニケーションズ



≪出演者コメント≫

▼吉田綾乃クリスティー

東京パソコンクラブ初の！オフラインイベント！！！！

ずっとずっとやりたかった事がいざ実現するとなるとドキドキしますが、東京パソコンクラブのあの空気感を間近でみなさんに見てもらえることが楽しみです！

弓木と林の２人の叫び声、本当におもしろくて笑いが止まらないので会場にお越しくださる皆様、是非楽しみにしていてください。

私も全力でゲームをして全力で楽しみたいと思います！！

よろしくお願いします！！



▼林瑠奈

昨年度地上波へお引越ししてからのことを思うと、今回のイベントは番組の一つの終着点のような気がします。

乃木坂46だけが主体とならないイベントが開催できることは本当に貴重なので、この機会を良いものにしたいです。

しかし！東京パソコンクラブはゲームをお届けしている番組。

勿論イベントでもゲームはやるわけで、そのためには私の複合的なスキルアップが必要…！無事終われるのでしょうか？私はとても心配です。

とはいえ、楽しむ余裕も持ち合わせていたいですから、そう皆さんも焦らず、温かく見守っていてくださいね。



▼弓木奈於

この度は私たちの悲願である、イベントを開催させていただけて本当に嬉しいです！

いつもテレビの前で見てくださっている皆さんと同じ空間でゲームを楽しめるという事で

私達の空気感を思う存分味わっていただき、そして来てくださる皆さんと交わった時にどうなるのか

今から楽しみです！



≪スタッフコメント≫

◆番組プロデューサー・岩下裕一郎（テレビ東京）

林瑠奈さんが騒ぎ、弓木奈於さんがツッコミ、吉田綾乃クリスティーさんがクリアし、場を収束する…そんな劇場型のゲーム番組がついにイベントを開催することになりました！

収録と同じく、ガチガチの台本を用意する形式ではなく、その場の空気感を大事にしたいと思っています。収録現場はとても楽しく、スタッフ全員で応援しながら進行しているのですが、ぜひ皆さんも会場で一緒に応援しながら楽しんでもらいたいです！

林さんのバニーマンで腹筋を崩壊させるもよし！弓木さん・吉田さんのゲームチャレンジに息を呑むのもよし！

サブタイトルに予告しています「アナタは伝説の目撃者になる！」共に伝説を作りませんか！？

また番組グッズもオススメです！林さん監修のTシャツやペンライトはぜひ、他のライブにも連れて行ってあげてください！eスポーツ風のユニフォームも、かなりカッコいいです！男女ともに活躍すると思います！

また、このイベントは今回限りではなく、ぜひ毎年やっていきたいと思っていますので、お力添えを頂けますと幸いです！



≪番組概要≫

【タイトル】 「東京パソコンクラブ」

【放送日時】 毎週金曜深夜2時

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srem5wd6dj

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

番組内でメンバーがプレイしたゲーム実況をほぼノーカットで公開中！

▶Youtube：https://youtube.com/@nogi_paso

【出演者】 吉田綾乃クリスティー、弓木奈於、林瑠奈（乃木坂46）

【プロデューサー】 岩下裕一郎（テレビ東京）

【製作著作】 テレビ東京

【公式X】 @nogi_paso https://x.com/nogi_paso

【ハッシュタグ】 #東京パソコンクラブ

