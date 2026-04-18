かつて札幌でプレーした元パナマ代表FWホルヘ・デリー・バルデス氏伝説のストライカーから届いた北海道コンサドーレ札幌のクラブ30周年を祝うメッセージが届き、「まったく老けてない」「お元気そうで何より」と反響を呼んでいる。札幌は4月16日、クラブ公式サイトを通じて創設30周年を迎えたと報告した。節目を記念した特設サイトもオープンされ、記念のイベントや新しいプロジェクトなどの告知が行われている。そうしたな