18年に解散したアイドルグループPASSPO☆（ぱすぽ）の元メンバーでタレントの根岸愛（33）が17日、自身のXを更新。帯状疱疹にかかったことを告白した。根岸は「根岸、この歳で帯状疱疹にかかってしまいました」と書き出した。そして「何か腕がぶつぶつしていてハワイで変な虫に刺されたのかなぁと思っていて中々治らなかったので皮膚科に来て検査したら帯状疱疹でした。。原因は『疲れ』みたいです」と説明。「自分では疲れてる