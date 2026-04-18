スポニチ

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　今季限りでの現役引退を発表したフィギュアスケート・ペアの三浦璃来木原龍一組は将来的に指導者になることを見据えており、日本での普及や後進育成を目指す。

　新たな門出を迎えたりくりゅうが、春の装いで園遊会に出席した。華やかな和装で天皇、皇后両陛下との歓談を楽しんだ。2人は「今後はペアをもっともっと知っていただけるように、さまざまな活動に挑戦し、ゆくゆくは2人で指導者になれるよう勉強させていただきたい」と抱負を口にした。

　その言葉通り、今後はペアの普及、育成に尽くす意向だ。13年にペア転向した木原は「以前はなかなか客席がファンの方で埋まることは少なかった」と語ったことがある。カップル競技も脚光を浴びるようになった一方で、今季の全日本選手権の出場ペアはわずか3組にとどまる。男性が女性を持ち上げるリフトなど危険な技の多さに加え、専用リンクや指導者の不足も普及の足かせに。日本でペアを習うには「ハードルが高い」と木原は指摘していた。

　競技開始への心理的障壁や練習環境など改善すべき点は多い。「難しくなる要因を消せるように」という木原は「女性のパートは三浦選手の方が僕よりも分かっている部分が多い。1人でコーチングというより、チームで一緒にコーチングしていきたい」と将来的な展望も語っていた。

　「結果を出し続けることが日本のペアの未来につながる」。熱い思いを胸に走り続けてきたトップランナーとしての役割は終わった。2人が共通して持つ思いは「日本をペア大国にすること」。現役生活に終止符を打ったが、ペア解消はない。りくりゅうの冒険は、新たな形で続くことになる。

　《園遊会にはスノボ心椛らも出席》天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会は東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボードで金メダルの木村葵来や村瀬心椛、深田茉莉のほか、パラリンピックのアルペンスキー女子座位で銀メダル2つを獲得した村岡桃佳も出席。昨年ノーベル化学賞を受賞した京大特別教授の北川進さん、プロ野球ソフトバンク球団会長の王貞治さん、声優の野沢雅子らも招かれた。