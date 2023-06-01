【RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ】 2020年8月7日発売(2026年3月27日再販) 価格：7,700円 ガンダムベース販売商品 ガンダムベース限定アイテムとして2020年に発売された「RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」が2026年3月27日に再販され、ガンダム