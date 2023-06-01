【RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ】 2020年8月7日発売(2026年3月27日再販) 価格：7,700円 ガンダムベース販売商品

ガンダムベース限定アイテムとして2020年に発売された「RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」が2026年3月27日に再販され、ガンダムベース各店舗にて販売中。

「RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」。2020年8月7日発売、2026年3月27日に再販。価格は7,700円。ガンダムベース販売商品

フルアーマー・ユニコーンガンダムのプランBとして設定された、アームド・アーマーを装備するIF設定の機体。ベースとなるユニコーンガンダムのみならず、バンシィやバンシィ・ノルン、フェネクスなどの武装を各所に備え、サイコフレームは青く輝いている。

ダイバーシティ東京の等身大ユニコーンガンダムの演出映像「機動戦士ガンダムUC ペルフェクティビリティ」に登場した機体だ

これまでPGやHGシリーズなどでも限定アイテムとして発売されたこの機体。本商品はRGシリーズの仕様で、1/144スケールながら変身のギミックを備えている。クリアパーツを多用して表現されたブルーのサイコフレームはこの機体ならではのもので、他のバリエーションよりも精悍さが引き立つカラーリングだ。

サイコフレームの色はブルー。これをクリアブルーのパーツで表現

アームド・アーマーとして定義された複数の武装を装備

通常のフルアーマー・ユニコーンガンダムとはひと味違う、攻撃的なシルエットを備えた機体で、右手にはビーム兵器の「アームド・アーマーBS」、左手にはクロー状の「アームド・アーマーVN」、背面には機体をサポートする「アームド・アーマーXC」と「アームド・アーマーDE」を装備。そしてハイパー・ビーム・ジャベリン「アームドアーマーHJ」は、異なる形状へと組み替えが可能だ。素体となるユニコーンガンダムは広い可動粋が設けてあるので、それぞれの武装を使ったポージングを楽しんでみたいところ。

もちろん各部位には開閉ギミックがあり、ユニコーンモードとデストロイモードの両方を楽しめる

ハイパー・ビーム・ジャベリンは組み替えにより異なる形になる

こちらがパッケージ。サイコフレームのカラーがガンダムベースのロゴに映える

発売から6年が経過しているキットだが、このように再生産される機会は珍しいことではない。4月17日夕方の段階で、ガンダムベース東京での販売状況は“在庫あり”となっている。店舗ごとの在庫についてはリアルタイムに変動するので、詳細は公式サイトをご確認いただきたい。

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