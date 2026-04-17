記事ポイント CRAFT SAKE WEEK 2026は10周年特別企画として日本文化の未来を考えるトークセッションを会場内で開催します。トークセッションは4月20日、22日、23日、24日、27日、28日の15時30分から16時30分まで楽しめます。イベントは六本木ヒルズアリーナで開かれ、スターターセットはオリジナル酒器グラスとコイン14枚付きで4,800円です。 CRAFT SAKE WEEK 2026は、日本酒や食文化を楽しみながら日本文化