記事ポイント まるっと本舗が東京23区で膨張品を含むリチウムイオン電池の回収に対応します。まるっと本舗が出張回収5,500円（税込）から秋葉原持ち込み3,300円（税込）で利用できます。まるっと本舗が家庭から事業所まで危険な電池の適正処分を相談できます。 まるっと本舗が、東京23区でリチウムイオン電池の安全回収を実施します。まるっと本舗は、自治体で回収が難しい電池や膨張、発熱が不安な電池も相