ジェイソン・ステイサム主演、デヴィッド・エアー監督のアクション映画『ワーキングマン』のブルーレイとDVDが2026年8月5日に発売される。価格はブルーレイが5,940円、DVDが4,620円。『ワーキングマン』のブルーレイとDVDが2026年8月5日に発売『ワーキングマン』は、『ビーキーパー』（2024）に続く、ジェイソン・ステイサムとデヴィッド・エアーのタッグ作。製作と共同脚本にはシルヴェスター・スタローンが参加。アクション映画