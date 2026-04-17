ジェイソン・ステイサム主演『ワーキングマン』のブルーレイとDVDが8月5日に発売
ジェイソン・ステイサム主演、デヴィッド・エアー監督のアクション映画『ワーキングマン』のブルーレイとDVDが2026年8月5日に発売される。価格はブルーレイが5,940円、DVDが4,620円。
『ワーキングマン』のブルーレイとDVDが2026年8月5日に発売
『ワーキングマン』は、『ビーキーパー』（2024）に続く、ジェイソン・ステイサムとデヴィッド・エアーのタッグ作。製作と共同脚本にはシルヴェスター・スタローンが参加。アクション映画史に刻まれる夢のようなコラボレーションが実現した。人身売買を生業にする凶悪なロシアンマフィアたちを相手に建設現場で使い慣れた工事用具や特殊部隊時代の銃火器を手に、ジェイソン・ステイサムが一人で立ち向かう。
本編のほか、映像特典としてオリジナル予告編などを収録。また、初回生産限定でアウターケースの仕様特典も。
■ストーリー
悪党は、ぶっ壊す。元特殊部隊員のレヴォン・ケイド（ジェイソン・ステイサム）は、危険な世界から身を引き、現場監督として安全第一をモットーに働いていた。レヴォンは平穏な生活を送り、娘の良き父親になりたいと願っていたが、恩人である建設現場の上司の娘ジェニー（アリアンナ・リヴァス）が失踪してしまう。レヴォンは行方不明のジェニーを捜索するうちに、人身売買を生業とする巨大な犯罪組織の存在を突き止め、封印していた特殊部隊のスキルを発動し、熾烈な戦いへと身を投じていく―。
■出演者（役名：俳優名）
レヴォン・ケイド：ジェイソン・ステイサム
ガニー・レファティ：デヴィッド・ハーバー
ジョー・ガルシア：マイケル・ペーニャ
ウォロディミル・コリスニク：ジェイソン・フレミング
ジェニー・ガルシア：アリアンナ・リヴァス
■スタッフ
監督・脚本：デヴィッド・エアー
脚本：シルヴェスター・スタローン
撮影：ショーン・ホワイト
編集：フレッド・ラスキン
発売元：クロックワークス
販売元：ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED
『ワーキングマン』のブルーレイとDVDが2026年8月5日に発売
『ワーキングマン』は、『ビーキーパー』（2024）に続く、ジェイソン・ステイサムとデヴィッド・エアーのタッグ作。製作と共同脚本にはシルヴェスター・スタローンが参加。アクション映画史に刻まれる夢のようなコラボレーションが実現した。人身売買を生業にする凶悪なロシアンマフィアたちを相手に建設現場で使い慣れた工事用具や特殊部隊時代の銃火器を手に、ジェイソン・ステイサムが一人で立ち向かう。
■ストーリー
悪党は、ぶっ壊す。元特殊部隊員のレヴォン・ケイド（ジェイソン・ステイサム）は、危険な世界から身を引き、現場監督として安全第一をモットーに働いていた。レヴォンは平穏な生活を送り、娘の良き父親になりたいと願っていたが、恩人である建設現場の上司の娘ジェニー（アリアンナ・リヴァス）が失踪してしまう。レヴォンは行方不明のジェニーを捜索するうちに、人身売買を生業とする巨大な犯罪組織の存在を突き止め、封印していた特殊部隊のスキルを発動し、熾烈な戦いへと身を投じていく―。
■出演者（役名：俳優名）
レヴォン・ケイド：ジェイソン・ステイサム
ガニー・レファティ：デヴィッド・ハーバー
ジョー・ガルシア：マイケル・ペーニャ
ウォロディミル・コリスニク：ジェイソン・フレミング
ジェニー・ガルシア：アリアンナ・リヴァス
■スタッフ
監督・脚本：デヴィッド・エアー
脚本：シルヴェスター・スタローン
撮影：ショーン・ホワイト
編集：フレッド・ラスキン
発売元：クロックワークス
販売元：ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED