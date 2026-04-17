鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第2話が16日深夜に放送され、あの演じる仲村が主人公・春日（鈴木）を罵倒し続け、嘲笑する姿が描かれると、ネット上には「怖すぎだろ」「言動が狂ってる…」「圧凄い」といった声が集まった。【写真】“仲村”あのちゃん×“春日”鈴木福、超近距離ショット『惡の華』第2話より本作は、電子コミックを含め全世界累計325