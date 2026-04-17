『惡の華』第2話 “仲村”あのちゃん「ブルマ似合うね」 “春日”鈴木福を罵倒→嘲笑 「言動が狂ってる」とネット騒然
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第2話が16日深夜に放送され、あの演じる仲村が主人公・春日（鈴木）を罵倒し続け、嘲笑する姿が描かれると、ネット上には「怖すぎだろ」「言動が狂ってる…」「圧凄い」といった声が集まった。
【写真】“仲村”あのちゃん×“春日”鈴木福、超近距離ショット 『惡の華』第2話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
春日は、クラスメートの佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んでしまった所を、仲村に見られ、バラさない代わりに主従関係にも似た契約を結ぶことになる。その翌日、教室では一連の犯人は仲村ではないかと騒ぎになり、春日は「そんな証拠はない」と訴えると、庇う形に見え、仲村との関係を怪しまれる。
放課後、佐伯から声をかけられ、庇ったことを誉められた春日。その後も言葉を交わしていた2人はひょんなことからデートの約束を交わすのだった。
そして迎えたデート当日。春日の目の前には仲村が姿を見せる。仲村は公衆トイレに春日を連れ込むと、持ってくるよう指示していた佐伯の体操着に着替えさせようとする。
春日を個室に追い詰めた仲村は「今日1日、体操着を下に着てデートするの」と命じる。これを春日が拒むと、仲村は彼に顔を近付けながら「いいから早く着ろよ！ クソど変態人間！」と罵倒。これに春日が「もしかして嫉妬しているの？」と応じると、仲村は「何言ってんだ」とさらに壁へと追い詰め「頭沸いてんのかクズ鉄！」と絶叫する。
結局、春日は体操着に着替えさせられることに。恥じらいながら体操着＆ブルマで個室から出てきた春日に、仲村は「気を付け！」と命令。彼の全身を舐め回すように見ながら「やっぱブルマ似合うね…濡れネズミ…」と嘲笑う…。
仲村が春日を罵倒、嘲笑する姿が描かれると、ネット上には「いや仲村さん怖すぎだろw」「顔は可愛いのに言動が狂ってる…」「圧凄い」などの反響が続出。さらに春日を演じる鈴木のブルマ姿には「やっぱ福くんブルマ似合ってるw」「脚綺麗やな笑」「福くんのブルマ姿最高」といった投稿が相次いでいた。
【写真】“仲村”あのちゃん×“春日”鈴木福、超近距離ショット 『惡の華』第2話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
放課後、佐伯から声をかけられ、庇ったことを誉められた春日。その後も言葉を交わしていた2人はひょんなことからデートの約束を交わすのだった。
そして迎えたデート当日。春日の目の前には仲村が姿を見せる。仲村は公衆トイレに春日を連れ込むと、持ってくるよう指示していた佐伯の体操着に着替えさせようとする。
春日を個室に追い詰めた仲村は「今日1日、体操着を下に着てデートするの」と命じる。これを春日が拒むと、仲村は彼に顔を近付けながら「いいから早く着ろよ！ クソど変態人間！」と罵倒。これに春日が「もしかして嫉妬しているの？」と応じると、仲村は「何言ってんだ」とさらに壁へと追い詰め「頭沸いてんのかクズ鉄！」と絶叫する。
結局、春日は体操着に着替えさせられることに。恥じらいながら体操着＆ブルマで個室から出てきた春日に、仲村は「気を付け！」と命令。彼の全身を舐め回すように見ながら「やっぱブルマ似合うね…濡れネズミ…」と嘲笑う…。
仲村が春日を罵倒、嘲笑する姿が描かれると、ネット上には「いや仲村さん怖すぎだろw」「顔は可愛いのに言動が狂ってる…」「圧凄い」などの反響が続出。さらに春日を演じる鈴木のブルマ姿には「やっぱ福くんブルマ似合ってるw」「脚綺麗やな笑」「福くんのブルマ姿最高」といった投稿が相次いでいた。