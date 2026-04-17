タイの人気俳優集団「DOMUNDI（ドゥーマンディ）」の魅力を深掘る『DOMUNDI検定』が、5月5日より開催。あわせて、開催記念となる「コンビニプリント」も同日より実施される。【画像】満点合格でトロフィーをゲット！「DOMUNDI検定」の記念品一覧タイのBLドラマをはじめ、多方面で活躍するクリエイター・俳優集団「DOMUNDI」は、2016年にYouTubeチャンネル「Domundi TV」としてスタート。現在はGEN1（一期生）からGEN5（五期生