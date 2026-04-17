【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IVE（アイヴ）のJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』（5月27日リリース）に収録される「JIGSAW」が、テレ東系ドラマ 24 『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（7月3日スタート）の主題歌に決定した。さらに伊藤潤二描き下ろしとなる『LUCID DREAM』期間生産限定盤のジャケット写真も解禁された。 ■IVEの新たな境地を感じる中毒性とミステリアスな雰囲気 ドラマ『ス