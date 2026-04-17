KKT杯バンテリンレディスオープン国内女子ゴルフツアー・KKT杯バンテリンレディスオープンが17日、熊本空港CC（6595ヤード、パー72）で開幕した。ツアー通算3勝のホステスプロの堀琴音（ダイセル）は、会場で見つけた大谷翔平の投球フォームを再現し、視線を集めた。大会会場に設置された「シンクロンコーワ」のラッピングカーの前に立った堀。車体には大谷の投球フォームが大きく描かれており、堀はその真横で全く同じように