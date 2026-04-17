KKT杯バンテリンレディスオープン

国内女子ゴルフツアー・KKT杯バンテリンレディスオープンが17日、熊本空港CC（6595ヤード、パー72）で開幕した。ツアー通算3勝のホステスプロの堀琴音（ダイセル）は、会場で見つけた大谷翔平の投球フォームを再現し、視線を集めた。

大会会場に設置された「シンクロンコーワ」のラッピングカーの前に立った堀。車体には大谷の投球フォームが大きく描かれており、堀はその真横で全く同じように左足を高く上げ、右腕をセットするポーズを披露。バランスの取れた美しい投球フォームだった。

堀は開幕前日の16日、自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面で「明日からKKT杯バンテリンレディスオープンが始まります。ホステスプロとしての試合。感謝と気合いを入れて臨みたいと思います。昨年は優勝争いから負けてしまいましたので今年こそはリベンジしたいです!! 明日から応援よろしくお願いします」と記した。

ともに興和とスポンサー契約を結ぶ大谷と堀。投稿には、ファンから「こっちゃん、投球フォームも、かっこイイ〜」「フォームの再現度激高です」「投球フォーム素晴らしい、何やってもサマになります」「こっちゃんこっからやで!! 優勝目指して頑張れ」「琴ちゃん 可愛いね」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）