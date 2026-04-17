株式会社スクウェア・エニックスは、人気RPG「ファイナルファンタジーVII」をモチーフにした新作ボードゲーム「ファイナルファンタジーVII神羅ビルを登れ」を、2026年11月6日に発売することを発表しました。本作は、アナログゲームの企画・制作を手掛ける株式会社アークライトとの共同開発によって誕生した協力型のバランスボードゲームとなっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■揺れるビルを構築