千葉ロッテマリーンズは17日、5月2日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に「おさるのジョージ」が来場すると発表した。パ・リーグ6球団とのコラボグッズ発売を記念したもので、コラボグッズ購入者が写真撮影会や一緒にダンスができる参加型イベントを実施する。「おさるのジョージ」は、1941年にアメリカの絵本作家レイ夫妻によって生み出されて以来、好奇心旺盛で愛らしい騒動を巻き起こす姿が世界中で愛され続け、今年で