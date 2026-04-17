千葉ロッテマリーンズは17日、5月2日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に「おさるのジョージ」が来場すると発表した。パ・リーグ6球団とのコラボグッズ発売を記念したもので、コラボグッズ購入者が写真撮影会や一緒にダンスができる参加型イベントを実施する。

「おさるのジョージ」は、1941年にアメリカの絵本作家レイ夫妻によって生み出されて以来、好奇心旺盛で愛らしい騒動を巻き起こす姿が世界中で愛され続け、今年で誕生85周年を迎える人気キャラクター。宮崎竜成内野手は「友人からもよく『ジョージに似てる！』と言われていて、家にもグッズがあるぐらいとても親しみのあるキャラクターです。今年もコラボグッズが発売されると聞いてとてもうれしいです！ぜひ皆さんもグッズを手に入れて、球場にお越しください！」とPRした。

今回販売されるコラボグッズは、マリーンズのユニホームを着用した「おさるのジョージ」が描かれたベースボールシャツやトートバッグなど計12商品をラインナップ。イベント参加はマリーンズストアミュージアム店でコラボグッズを1会計あたり5000円以上（税込み）購入が条件で先着順となる。

＜「おさるのジョージ」コラボグッズ商品詳細＞ベースボールシャツ（adult）:4950円/ベースボールシャツ（kids）:3850円/フェイスタオル:2530円/マフラータオル:2530円/ハンドタオル:1100円/2連アクリルキーホルダー:1100円/ステッカーセット:880円/トートバッグ:3520円/ナップサック:2530円/缶バッチ（シークレット）:660円/ぬいぐるみバット:2200円/ぬいぐるみボール:1870円/ホームベースクッション:3850円 ※全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアで5月1日12時00分から、マリーンズストアミュージアム店では5月1日13時00分から開始する。