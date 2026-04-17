山口県で多額の詐欺被害が相次いでいます。岩国市で約1370万円、山口市で1040万円をだまし取られる被害が発生しました。警察によりますと岩国市の50代の公務員の女性は、去年10月、SNSを通じて知り合った投資家のアシスタントを名乗る人物に投資関連のSNSグループに招待されやりとりしていたということです。「投資の先生が520％以上の利益目標に導くことを約束している」などと専用アカウントでの株式投資を勧められ、女性