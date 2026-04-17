インスタグラムで報告2月に行われたミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子代表の岩渕麗楽が16日、自身のインスタグラムを更新。イメージをガラリと変えた最新ショットを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。バッサリ切った。ヘアサロンで長髪に自らハサミを入れた岩渕。軽やかなボブスタイルに一新した。ウェーブのかかった髪にメガネをかけた姿。雪上とは違う印象を与える1枚だ。岩渕は自身のインスタグラムで実