インスタグラムで報告

2月に行われたミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子代表の岩渕麗楽が16日、自身のインスタグラムを更新。イメージをガラリと変えた最新ショットを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

バッサリ切った。ヘアサロンで長髪に自らハサミを入れた岩渕。軽やかなボブスタイルに一新した。ウェーブのかかった髪にメガネをかけた姿。雪上とは違う印象を与える1枚だ。

岩渕は自身のインスタグラムで実際の映像と写真を公開。「日本の春を満喫」とつづった投稿に、コメント欄で「自分で切ったの!?」と聞かれると「最初のワンカットだけやらせてもらいました〜！」と説明。大胆なイメージチェンジはファンの間で大好評を博している。

「きゃぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ 可愛い」

「あら…可愛い！」

「二枚目声出た、かわいいぃ」

「可愛すぎて優勝です！」

「120点！」

「ヘアスタイルめっちゃ似合ってる」

「激かわ」

「新しい髪の毛かわええええええ」

岩渕は3度目の五輪となったミラノ五輪で女子ビッグエア11位、スロープスタイル8位だった。大会後、帰国して手術すると報告。コメント欄で「もう滑れるの？」と質問を受けると、「手術は一昨日終わりました」と明かしていた。



（THE ANSWER編集部）