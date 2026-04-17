【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Videoにて独占配信中）より、第7話と最終話のあらすじ＆場面写真が公開された。 ■第7話・最終話では、カラちゃんとシトーさんの原点の地・江ノ島へ 高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の『カラちゃんとシトーさんと、』は、心身ともに癒され