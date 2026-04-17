岩本照×松田元太W主演ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』第7話・最終話のあらすじ＆場面写真公開

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Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Videoにて独占配信中）より、第7話と最終話のあらすじ＆場面写真が公開された。

■第7話・最終話では、カラちゃんとシトーさんの原点の地・江ノ島へ

高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の『カラちゃんとシトーさんと、』は、心身ともに癒される”ヒーリングドラマ”。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わう。

4月18日から配信スタートする第7話・最終話で、物語はとうとう終着地点へ。カラちゃんとシトーさんのふたりで始まった旅路も、回を重ねるごとに、マッキー（嵐翔真）、ぐるみ（詩羽）、ゴロモン（長井短）…と徐々に仲間が増え、第7話・最終話では5人で、カラちゃんとシトーさんの原点の地・江ノ島を旅する様子が描かれる。

■第7話あらすじ

多忙なファッションショーの舞台裏。無事に本番を終えたカラちゃんだったが、心と身体は限界に近づいていた…。そんなカラちゃんに、シトーさんはさりげなく寄り添い、街へと連れ出す。カラちゃんの好物を囲みながら交わす会話のなかで、彼は仕事に対する悩みを吐露。順調に見えるキャリアの裏で、進むべき道を見失い始めていた…。

そんなカラちゃんを見たシトーさんは、彼をある場所へと誘う。それはふたりの原点の地――江ノ島。忘れかけていた“初心”を取り戻すため、カラちゃんは再びその地へ向かう…。

■最終話あらすじ

シトーさんの誘いで江ノ島を訪れたカラちゃん、マッキー、ゴロモン、ぐるみの5人。穏やかな時間のなかで明かされるのは、シトーさんの忘れられない過去――“ウサ耳ピザ女”との別れだった。理由もわからないまま終わりを迎えた関係に、どこか整理のつかない思いを抱えていたシトーさん。カラちゃんもまた、順調に進んでいるはずの自分の道に迷いを感じていた…。

数年ぶりに訪れたサウナで語られる“ぐるぐる期”。そこを抜け出すための、ひとつの答えとは――。それぞれの静寂のなかで自分自身と向き合い、ふたりは少しだけ前を向く。非日常から日常へと戻るその先に、カラちゃんとシトーさんの、あらたな一歩が静かに見え始める…。

※メイン写真：最終話場面写真

■配信情報

Prime Video『カラちゃんとシトーさんと、』

1～6話配信中

04/18（土）00:00～（7、8話）

※内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり

主演：岩本照・松田元太

出演：嵐翔真・詩羽・長井短

原作：高野水登・フトンチラシ『カラちゃんとシトーさんと、』（BeSTAR comics）

脚本：高野水登

音楽：fox capture plan

監督：八重樫風雅

(C)高野水登/フトンチラシ/Storm Labels

■関連リンク

ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/karashitoto/