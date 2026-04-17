◆米大リーグヤンキース４―１１エンゼルス（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ヤンキース戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。４試合連発となる７号ソロを放ち、史上初の快挙を成し遂げた。２点リードの７回１死。右腕チビイが投じた低めのチェンジアップをすくい上げると、ニューヨークに破壊音が響き渡った。打球速度１１