◆米大リーグ ヤンキース４―１１エンゼルス（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ヤンキース戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。４試合連発となる７号ソロを放ち、史上初の快挙を成し遂げた。

２点リードの７回１死。右腕チビイが投じた低めのチェンジアップをすくい上げると、ニューヨークに破壊音が響き渡った。打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、角度３１度、飛距離４４６フィート（約１３５・９メートル）の特大アーチが左翼席に着弾した。トラウトの４戦連発は２２年に７試合連発をマークして以来４年ぶり。７本塁打はこの日８号ソロを放ったヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）に次いでリーグ２位タイだ。

今カードのトラウトは初戦で３号２ラン、４号２ランと今季初の１試合２発。２戦目に５号ソロ、３戦目には６号２ランを上昇気流に乗っていた。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、現在のヤンキースタジアムでビジター選手による４試合連続本塁打は初の偉業。同球場では昨年６月から５試合連発となり、２４年８月のジャッジに次ぐ快挙となった。ヤンキース戦で５試合続けて本塁打を記録したのは史上４人目で、ヤ軍との同一カードで５発をマークしたのは１９９０年のＧ・ベル（ブルージェイズ）以来３６年ぶりとなった。

２３年ＷＢＣ米国代表で主将を務めたトラウトと、２６年同主将のジャッジ。２人はこれまで３度のア・リーグＭＶＰに輝いたことがあるスラッガーだ。今回の４連戦ではジャッジが４本塁打、トラウトが５本塁打。複数回のＭＶＰ経験者が同一カードで３発以上を打ち合ったのは１９６２年のＭ・マントル、Ｒ・マリス（ともにヤンキース）以来２度目で、互いが敵軍の選手としては初めてと“史上最高の打ち合い”になった。

試合後のグラウンドでインタビューに応じたトラウトは「ここ（ヤンキースタジアム）でプレーしてきた偉大な選手はたくさんいますからね。本当に素晴らしいし、特別なことです」と得意の“聖地”で笑顔。続けて「家族も来ている中で特別ですね」と振られると「間違いないです」と答えた。

２人が２発を打ち合った今カード初戦の試合後にはジャッジが「史上最高の選手」とトラウトを称賛していた。この日も“共演アーチ”が生まれたが、トラウトは「本当に楽しかったです。最初の試合が流れを作りましたね。それに、自分とジャッジだけじゃなくて両チームにとっても楽しいシリーズだったと思う。もちろんいくつか厳しい負けもありましたけど、昨日の厳しい展開の後にしっかり立て直して、流れを取り戻すことができました」と２勝２敗で終了した４連戦を振り返った。