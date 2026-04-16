歌手の新浜レオンさん（29）が15日、神奈川・川崎市で行われた1st EP『New Beginning』の発売記念イベントに登場。シンガー・ソングライターのこっちのけんとさん（29）が書き下ろした、新曲『LOVE しない？』など4曲をパフォーマンスしました。新曲『LOVE しない？』は、『New Beginning』に収録されている楽曲で、以前から親交のあるこっちのけんとさんが、“みんなを笑顔にしたい”という思いを込めて制作した楽曲です。イベン