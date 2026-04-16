本拠地メッツ戦米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に8-2で勝利した。先発登板した大谷翔平投手は、6回2安打2四球10奪三振、1失点の好投。快勝の裏では、ファンも「初めて見た」と驚く珍事が起きていた。ラッシングの満塁弾で4点を追加した後の8回2死走者なしの場面。DHを兼ねず投手に専念した大谷に代わって1番に入ったタッカーは、右腕ウォーレンの直球を捉えた。右中間への打球は、飛びついた右