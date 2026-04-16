緑黄色社会の長屋晴子が自身のInstagramを更新し、鈴木愛理と顔を寄せ合う親密ショットを披露した。 【写真】鈴木愛理と緑黄色社会・長屋晴子が顔をピッタリくっつけて仲良く自撮り 長屋「私の太陽。自慢の友いつもありがとう」と熱いメッセージを贈る 4月13日、Zepp Osaka Baysideにて緑黄色社会が主催する対バンツアー『緑黄色夜祭 vol.13』が開催された。鈴木は、対バンゲストとしてステージに降臨。